- 28 Şub 2022 - 23:40

Ankara'da market reyon görevlisi maaşı ne kadar 2022? Ankara'da market reyon görevlisi görevleri nelerdir, nerelerde iş imkanı vardır? Kaç saat çalışır?

Ankara’da market reyon görevlisi olmak isteyenler iş imkanlarından ne kadar ücret alacaklarına kadar birçok şey belli oldu. İşte, Ankara’da market reyon görevlileri için tüm detaylar…

Ankara'da market reyon görevlisi görevleri nelerdir, nerelerde iş imkanı vardır? Ankara'da market reyon görevlisi maaşı ne kadar, kaç saat çalışır? Ankara’da market reyon görevlisi olmak isteyenler iş imkanlarından ne kadar ücret alacaklarına kadar birçok şey belli oldu. İşte, Ankara’da market reyon görevlileri için tüm detaylar…

Ankara'da market reyon görevlisi görevleri nelerdir?

Ankara'da market reyon görevlisi görevleri incelenecek olduğu zaman birçok alana yayılım gösterdiği biliniyor, tek görevleri yer almaz.

1.      Mağazada yer alan ürünle toptan ya da perakende satış bölümlerindeki rafları düzenlemek

2.      Stok oranlarını kontrol etmek

3.      Reyonlardaki raf düzenlerini ve temizliklerini sağlamak

4.      Ürünlerde olan barkodların doğruluk oranlarını kontrol etmek ve fiyatları güncellemek

5.      Katlar arası gezerek yardıma ihtiyacı olan müşterilere yardım etmek

6.      Reyonlardaki temizliği sağlamak

7.      Koordineli çalışmak

8.      Sorumluluklarında yer alan araç, gereç ve ekipmanların kullanımlarına özen göstermek olarak gözlenir.

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28 Şub 2022 - 23:40 - Yaşam

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