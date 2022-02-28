Instagram’da Beğeni Rekoru Kıran Şerbetli Tatlı Tarifi! 5 Dakikada Yapılan Şerbetli Tatlıyı Başka Bir Yerde Yiyemeyebilirsiniz! İşte Şerbetli Lömbedek Tatlısı Tarifi 2022
Şerbetli tatlı sevenlerin adeta yemeye kıyamayıp yanlarında yatacakları bu tatlının tarifini gören herkes şok geçirecek. Birçok kişinin tadıyla mest olacağı bu tarif adeta Instragram’da beğeni rekorları kırdı. İşte, şerbetli tatlının yapım aşamaları…
Instagram’da Beğeni Rekoru Kıran Şerbetli Tatlı Tarifi! Bu Tatlıyı Bu Tarifle Başka Bir Yerde Yiyemeyebilirsiniz… Şerbetli tatlı sevenlerin adeta yemeye kıyamayıp yanlarında yatacakları bu tatlının tarifini gören herkes şok geçirecek. Birçok kişinin tadıyla mest olacağı bu tarif adeta Instragram’da beğeni rekorları kırdı. İşte, şerbetli tatlının yapım aşamaları…
Instagram Paylaşımları Olay Oldu…
Sosyal medya platformları arasında günümüzde en çok kullanılan Instagram’da böyle bir tatlı tarifi yayınlanması adeta beğeni rekorları kısmasına neden oldu. Lömbedek tatlısı adeta ağızları sulandırmaya devam ediyor.
Sizler için gerekli olan malzemelerden yaparken hangi püf noktalara dikkat edilmesi gerekir, tatlı ve şerbeti nasıl yapılır gibi merak edilen her detayı bir araya getirdik. Eğer her şeyi sırasıyla uygularsanız sizler de yemeye kıyamayacağınız kadar lezzetli bir tatlı yapacaksınız.
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28 Şub 2022 - 23:49 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.