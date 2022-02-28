Mis Gibi Peynirli Börek Tarifi İle Tüm Komşuları Çatlatın! Herkes Evinize Gelip Çıtır Çıtır Bu Börekten İsteyebilir?

Mis Gibi Peynirli Börek Tarifi İle Tüm Komşuları Çatlatın! Kokusunu Çeken Evinize Gelip Bir Tane İsteyebilir? Börek denildiği zaman ilk akıllarda beliren her zaman peynirli olmasından yanadır. Birçok çeşit peynirli börek olsa bile bunu daha önce hiç kimse görmedi. Adeta tüm komşuları çatlatan, evlerinize gelerek bir porsiyon isteyen bu börekle çığır açacaksınız. İşte, tarifi…

Peynirli Börek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Peynirli börek yapmak evde en keyif veren, en kolay ve en lezzetli hamur işi olarak biliniyor. Farklı bir lezzete sahip olması adeta dudakları uçuklatacak kadar herkesi kıskandıracak. Eğer gerekli püf noktaları biliyorsanız börek yapmak sizin için de çok kolay olacak. Fırında peynirli börek içi nasıl hazırlanır? İşte Gerekli malzemeleri;

1. 6 adet böreklik yufka

2. 3 su bardağı süt

3. Yarım su bardağı sıvı yağ

4. Yarım su bardağından biraz fazla tereyağ

5. 2 yumurta

6. 1 tane sade soda

İç Harcı İçin; Hazır yufkadan börek sosu nasıl yapılır?



1. 500 gr peynir

2. Yarım demet maydanoz

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