- 01 Mar 2022 - 12:49

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Su Kesintileri...

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 1 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 1 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Her gün Ankara’da gerçekleştireceği su altyapısı çalışmalarına dair başkentlilere bilgi veren ASKİ, 1 Mart 2022 Salı günü yapılacak olan su altyapısı çalışmalarını da bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini de Ankara’da yaşayan vatandaşlara bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 1 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 1 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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01 Mar 2022 - 12:49 - Yaşam

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