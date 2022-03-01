ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Su Kesintileri...
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 1 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
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Her gün Ankara’da gerçekleştireceği su altyapısı çalışmalarına dair başkentlilere bilgi veren ASKİ, 1 Mart 2022 Salı günü yapılacak olan su altyapısı çalışmalarını da bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini de Ankara’da yaşayan vatandaşlara bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 1 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 1 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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01 Mar 2022 - 12:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.