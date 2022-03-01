ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Su Kesintileri...

Ankara 1 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün Ankara’da gerçekleştireceği su altyapısı çalışmalarına dair başkentlilere bilgi veren ASKİ, 1 Mart 2022 Salı günü yapılacak olan su altyapısı çalışmalarını da bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini de Ankara’da yaşayan vatandaşlara bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 1 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 1 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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