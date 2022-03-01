Ebru Özkan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 12 Yaş!

Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ebru Özkan, şimdiden ATV seyircisinin dikkat kesildiği isimler arasındaki yerini almayı başarıyor. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından seyircisine merhaba demeye hazırlanan Hakim dizisinin kadrosunda yer alan Ebru Özkan, başrolü ise, Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor. Merak ile beklenilen yapım, ikilinin arasındaki yaş farkının ortaya çıkması ile birlikte daha da popüler hale gelmiş bulunuyor! Peki, Ebru Özkan kaç yaşında? Ebru Özkan kimdir, aslen nereli? Ebru Özkan evli mi, eşi kim, eşi ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…

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