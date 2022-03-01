Ebru Özkan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 12 Yaş!
Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ebru Özkan, şimdiden ATV seyircisinin dikkat kesildiği isimler arasındaki yerini almayı başarıyor. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından seyircisine merhaba demeye hazırlanan Hakim dizisinin kadrosunda yer alan Ebru Özkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ebru Özkan, şimdiden ATV seyircisinin dikkat kesildiği isimler arasındaki yerini almayı başarıyor. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarından seyircisine merhaba demeye hazırlanan Hakim dizisinin kadrosunda yer alan Ebru Özkan, başrolü ise, Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor. Merak ile beklenilen yapım, ikilinin arasındaki yaş farkının ortaya çıkması ile birlikte daha da popüler hale gelmiş bulunuyor! Peki, Ebru Özkan kaç yaşında? Ebru Özkan kimdir, aslen nereli? Ebru Özkan evli mi, eşi kim, eşi ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 07:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.