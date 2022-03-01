Survivor’da Büyük Deprem! Ogeday Girişken Yaka Paça Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Gözden Çıkardı!
Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki haberler, Survivor izleyicilerini bir hayli şoke etti. Öte yandan Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki o iddialar, yarışmanın yeni fragmanı ile yanıt buldu. İşte Ogeday ve diskalifiye olayının ayrıntıları...
Türkiye’nin en çok konuşlan yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde skandal niteliğinde bir olay ile gündeme geldi. Bir süredir aynı yarışta yer aldığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki haberler, Survivor izleyicilerini bir hayli şoke etti. Öte yandan Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki o iddialar, yarışmanın yeni fragmanı ile yanıt buldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 07:40 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.