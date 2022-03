Survivor’da Büyük Deprem! Ogeday Girişken Yaka Paça Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Gözden Çıkardı!

Türkiye’nin en çok konuşlan yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde skandal niteliğinde bir olay ile gündeme geldi. Bir süredir aynı yarışta yer aldığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki haberler, Survivor izleyicilerini bir hayli şoke etti. Öte yandan Ogeday Girişken’in diskalifiye edildiği yönündeki o iddialar, yarışmanın yeni fragmanı ile yanıt buldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...