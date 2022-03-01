Honda HR-V 2022 Modeli Büyük İndirimle Geliyor! Honda HR-V 2022 Fiyatı Görünce Şok Olacaksınız! En Çok Satılan Araç Bu Olabilir…
Önümüzdeki günlerde meraklıları ile buluşacak Honda HR-V 2022 model araç, Türkiye piyasa satış fiyatını belirledi. O fiyatı gören otomobil tutkunları, fiyat karşısında bir hayli şaşırırken; Honda HR-V 2022 model aracın çıkış tarihi de herkesi şoke etti. İşte sevilen Marka Honda'nın HR-V 2022 modeli ile ilgili merak edilen detaylar...
Önümüzdeki günlerde meraklıları ile buluşacak Honda HR-V 2022 model araç, Türkiye piyasa satış fiyatını belirledi. O fiyatı gören otomobil tutkunları, fiyat karşısında bir hayli şaşırırken; Honda HR-V 2022 model aracın çıkış tarihi de herkesi şoke etti. Öte yandan Honda HR-V 2022 model aracın o özellikleri bir hayli ilgi gördü! Peki, Honda HR-V 2022 modeli satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Honda HR-V 2022 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Honda HR-V 2022 özellikleri neler? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 07:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.