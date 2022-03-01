Honda HR-V 2022 Modeli Büyük İndirimle Geliyor! Honda HR-V 2022 Fiyatı Görünce Şok Olacaksınız! En Çok Satılan Araç Bu Olabilir…

Önümüzdeki günlerde meraklıları ile buluşacak Honda HR-V 2022 model araç, Türkiye piyasa satış fiyatını belirledi. O fiyatı gören otomobil tutkunları, fiyat karşısında bir hayli şaşırırken; Honda HR-V 2022 model aracın çıkış tarihi de herkesi şoke etti. Öte yandan Honda HR-V 2022 model aracın o özellikleri bir hayli ilgi gördü! Peki, Honda HR-V 2022 modeli satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Honda HR-V 2022 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Honda HR-V 2022 özellikleri neler? İşte, detaylar…

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