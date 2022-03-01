Altın Fiyatları Ceplere Kor Alevler Düşürdü; Yaktıkça Yakıyor! Rusya – Ukrayna Savaşı Yatırımcıya Darbe Yaptı! Tek Bir Gecede…
Alıcısının ve satıcısının çok olduğu altın; fiyatlarıyla ceplere kor alevler düşürdü. Güncel fiyatıyla cepleri yaktıkça yakan altın; Rusya ve Ukrayna savaşından bir kez daha etkilendi. Yatırım amaçlı olacak olanlara büyük bir darbe indiren altın; tek gecede alt üst oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğru ve güvenilir yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan altın; geçtiğimiz aylarda Dolar kurundaki krizden etkilenerek; 1000 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasıyla her şey yerle bir oldu! İşte güncel altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.