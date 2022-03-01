- 01 Mar 2022 - 08:55

Altın Fiyatları Ceplere Kor Alevler Düşürdü; Yaktıkça Yakıyor! Rusya – Ukrayna Savaşı Yatırımcıya Darbe Yaptı! Tek Bir Gecede…

Alıcısının ve satıcısının çok olduğu altın; fiyatlarıyla ceplere kor alevler düşürdü. Güncel fiyatıyla cepleri yaktıkça yakan altın; Rusya ve Ukrayna savaşından bir kez daha etkilendi. Yatırım amaçlı olacak olanlara büyük bir darbe indiren altın; tek gecede alt üst oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Doğru ve güvenilir yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan altın; geçtiğimiz aylarda Dolar kurundaki krizden etkilenerek; 1000 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise Ukrayna ve Rusya savaşının başlamasıyla her şey yerle bir oldu! İşte güncel altın fiyatları…

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01 Mar 2022 - 08:55 Ankara- Yaşam

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