Survivor’da Skandal Cinsellik İtirafı! Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Survivor Yayından Kalkabilir! Meğer Yarışmacılar Kuytu Köşelerde… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cinsellik itirafıyla sosyal medyayı sallayan ismin dediklerine karşılık olarak; “Acun Ilıcalı mosmor olacak” yorumlarında bulundu! Survivor’un yayından kaldırılabileceği gündeme gelirken; yarışmacıların kuytu köşelerde bir araya geldikleri gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o açıklama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Gelen son bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verdi. Ünlüler takımı Survivor’da dokunulmazlığı kazanan taraf olurken; seyircilerde büyük şoku cinsellik itirafıyla yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.