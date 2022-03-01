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01 Mar 2022 - 09:26

Survivor’da Skandal Cinsellik İtirafı! Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Survivor Yayından Kalkabilir! Meğer Yarışmacılar Kuytu Köşelerde… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cinsellik itirafıyla sosyal medyayı sallayan ismin dediklerine karşılık olarak; “Acun Ilıcalı mosmor olacak” yorumlarında bulundu! Survivor’un yayından kaldırılabileceği gündeme gelirken; yarışmacıların kuytu köşelerde bir araya geldikleri gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o açıklama…