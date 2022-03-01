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01 Mar 2022 - 10:03

Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? O Gerçekle Yerle Yeksan Oldu; Duydukları Tir Tir Titretti! Sosyal Medya Sallanıyor…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal patladı! Ece Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin evden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O gerçekle yerle yeksan olan başarılı Yıldız, tir tir titredi! Sosyal medyada yine gündem olan Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın kararı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…