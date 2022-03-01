- 01 Mar 2022 - 10:03 G: 01 Mar 2022 - 10:14

Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? O Gerçekle Yerle Yeksan Oldu; Duydukları Tir Tir Titretti! Sosyal Medya Sallanıyor…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal patladı! Ece Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin evden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O gerçekle yerle yeksan olan başarılı Yıldız, tir tir titredi! Sosyal medyada yine gündem olan Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın kararı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Şam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Merakla beklenen Yasak Elma dizisinde Halit Can, Yıldız ve Çağatay’ın sahneleri sitem dolu yorumlar gelirken; Yıldız’a karşı yapılan atak sonrasında ayrılık kararı alacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Mar 2022 - 10:03 Ankara- Yaşam

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