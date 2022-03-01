- 01 Mar 2022 - 11:39 G: 01 Mar 2022 - 11:44

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yatak Döşek Yatıyor; Ağrıdan Uyuyamıyor! Aşk Her Şeyin Önüne Geçti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç’un aşk için yaptığı yatak döşek yatırdı. Ağrıdan uyuyamadığı konuşulurken; Demet Özdemir için dünyayı karşısına alacağı görülmüş oldu! Meğer Oğuzhan Koç, Deme Özdemir için…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geceliği 84 bin lira olan bir otelin kral dairesinde Oğuzhan Koç, 70 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen yüzüğü Demet Özdemir’in parmaklarına geçirmişti. Demet Özdemir ise biricik aşkının evlenme teklifini kabul etmişti. Yaza doğru evlenecekleri konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evlilik telaşında oldukları biliniyordu ama böylesi hiç beklenmiyordu! Peki, neler oluyor?

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01 Mar 2022 - 11:39 Ankara- Yaşam

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