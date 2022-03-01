Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yatak Döşek Yatıyor; Ağrıdan Uyuyamıyor! Aşk Her Şeyin Önüne Geçti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç’un aşk için yaptığı yatak döşek yatırdı. Ağrıdan uyuyamadığı konuşulurken; Demet Özdemir için dünyayı karşısına alacağı görülmüş oldu! Meğer Oğuzhan Koç, Deme Özdemir için…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde geceliği 84 bin lira olan bir otelin kral dairesinde Oğuzhan Koç, 70 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen yüzüğü Demet Özdemir’in parmaklarına geçirmişti. Demet Özdemir ise biricik aşkının evlenme teklifini kabul etmişti. Yaza doğru evlenecekleri konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evlilik telaşında oldukları biliniyordu ama böylesi hiç beklenmiyordu! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.