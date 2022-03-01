Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Mı Geldi? Ankara Halk Ekmek Fiyatları 2022 Ne Kadar! Başkentte Halk Ekmek Kaç Lira?

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, günlük 1 milyon üretim kapasitesine sahip Halk Ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin fiyatı ile ilgili soruların cevapları ile vatandaşın kafasını netleştirdi. Peki, Ankara halk ekmek fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte halk ekmek kaç lira? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi?

Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ekmek üretimi ve dağıtımını günlük olarak açıklayan fabrika, 28 Şubat 2022 tarihinde fabrikada üretilen ekmek sayısının 952 bin 395 olduğunu kaydetti.

Başkentte Halk Ekmek Kaç Lira?

Başkentlilerin artan fiyat pahalılığı ile baş etmesini kolaylaştıran uygulamalarından biri olan halk ekmek uygulaması, peş peşe gelen zamların ardından daha da rağbet görmeye başladı. Peki, başkentte halk ekmek kaç lira? Ankaralılara 15’ten fazla ekmek çeşidi ile hizmet vermeye devam eden halk ekmek uygulamalarında fiyatlar ekmeğin çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Ancak en çok tercih edilen ekmek türü olan 250 gramlık normal ekmek 2 (iki) TL fiyatı ile satışa sunuluyor.

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Ankaralıların sıklıkla ziyaret ettiği halk ekmek noktaları, 2021 yılı fiyatlarını belirlemiş bulunuyor. Peki, Ankara halk ekmek fiyatları 2021 ne kadar? Ankara halk ekmek satış noktalarında yer alan fiyat levhasına göre; 250 gramlık normal ekmek 1,25 TL iken; köy ekmeği 1,75 TL, kepekli ekmek 1,50 TL, patates unlu ekmek ise 3,75 TL’den satılıyor. Başkentlilerin sık tercih ettiği ekmeklerden biri olan siyez buğdayı ekmeği 6 TL’den satışa sunulurken; mor miskli ekmek 6,75, rol ekmekler ise 0,65 TL ile 0,95 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunulmuş bulunuyor. Öte yandan glütensiz ekmekte bulunduran halk ekmek satış noktalarında bu ekmek 3 TL’den alıcılarına ulaştırılıyor.