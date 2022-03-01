İbrahim Tatlıses’ten Canının Kıyısına Tokat Gibi Hamle! Yok Saydı, Görmezden Geldi! Aile İçerisindeki Sorun Alevleniyor! Birbirlerine Girmişlerdi…

İbo Show’a davet eden ve oğlu Ahmet Tatlıses’e övgü dolu yorumlarda bulunan İbrahim Tatlıses, oğluyla kısa bir süre önce kavga etmişti. Öyle ki, Tatlıses, “Ailemde hırsız var” yorumunda bulunmuş ve şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses öyle bir şey yaptı ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!