01 Mar 2022 - 12:34 Güncelleme: 01 Mar 2022 - 12:42
İbrahim Tatlıses’ten Canının Kıyısına Tokat Gibi Hamle! Yok Saydı, Görmezden Geldi! Aile İçerisindeki Sorun Alevleniyor! Birbirlerine Girmişlerdi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten canının kıyısı olarak bilinen isme şok hamle geldi! Yok sayan Tatlıses, görmezden gelerek bir sorun olduğunu gösterdi. Aile içerisindeki sorun alevlenerek artarken; iki ismin kısa bir süre önce birbirine girdikleri görüldü!
İbo Show’a davet eden ve oğlu Ahmet Tatlıses’e övgü dolu yorumlarda bulunan İbrahim Tatlıses, oğluyla kısa bir süre önce kavga etmişti. Öyle ki, Tatlıses, “Ailemde hırsız var” yorumunda bulunmuş ve şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses öyle bir şey yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# ibo show açıklama, ibo show ibrahim tatlıses, ibo show ikinci sezon, ibo show ne zaman, ibo show final, ibo show kimler gelecek, İbo Show, İbrahim Tatlıses, ibo show star tv, ibrahim tatlıses kimdir, ibrahim tatlıses programı, ibrahim tatlıses açıklama, ibrahim tatlıses kaç yaşında, ibo show konuklar,
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.