Rusya ve Ukrayna arasında başlamış olan sıcak temas, iki ülke arasındaki tansiyonu gitgide artırıyor. Ukrayna’yı işgal etmiş olan Rus birlikleri tüm gündemin dünyasını oluştururken birliklerin kullandığı tankların üzerinde olan ‘Z’ v “V” harfi de sosyal medyanın gündemini etkisi altına almış bulunuyor. Öte yandan o harflerin anlamını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Rus tanklarındaki 'Z' ve “V” harfleri ne anlama geliyor? 'Z' ve “V” harfleri nelerin simgesidir ne anlama gelir? İşte, detaylar…

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