Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir?
Rusya ve Ukrayna arasında başlamış olan sıcak temas, iki ülke arasındaki tansiyonu gitgide artırıyor. Ukrayna’yı işgal etmiş olan Rus birlikleri tüm gündemin dünyasını oluştururken birliklerin kullandığı tankların üzerinde olan ‘Z’ v “V” harfi de sosyal medyanın gündemini etkisi altına almış bulunuyor. Sizde Rus tanklarının üzerinde yer alan bu harflerin gizemini merak ediyorsanız işte detaylar...
Rusya ve Ukrayna arasında başlamış olan sıcak temas, iki ülke arasındaki tansiyonu gitgide artırıyor. Ukrayna’yı işgal etmiş olan Rus birlikleri tüm gündemin dünyasını oluştururken birliklerin kullandığı tankların üzerinde olan ‘Z’ v “V” harfi de sosyal medyanın gündemini etkisi altına almış bulunuyor. Öte yandan o harflerin anlamını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Rus tanklarındaki 'Z' ve “V” harfleri ne anlama geliyor? 'Z' ve “V” harfleri nelerin simgesidir ne anlama gelir? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 12:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.