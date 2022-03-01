- 01 Mar 2022 - 12:14 G: 01 Mar 2022 - 13:02

Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir?

Rusya ve Ukrayna arasında başlamış olan sıcak temas, iki ülke arasındaki tansiyonu gitgide artırıyor. Ukrayna’yı işgal etmiş olan Rus birlikleri tüm gündemin dünyasını oluştururken birliklerin kullandığı tankların üzerinde olan ‘Z’ v “V” harfi de sosyal medyanın gündemini etkisi altına almış bulunuyor. Sizde Rus tanklarının üzerinde yer alan bu harflerin gizemini merak ediyorsanız işte detaylar...

Rusya ve Ukrayna arasında başlamış olan sıcak temas, iki ülke arasındaki tansiyonu gitgide artırıyor. Ukrayna’yı işgal etmiş olan Rus birlikleri tüm gündemin dünyasını oluştururken birliklerin kullandığı tankların üzerinde olan ‘Z’ v “V” harfi de sosyal medyanın gündemini etkisi altına almış bulunuyor. Öte yandan o harflerin anlamını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Rus tanklarındaki 'Z' ve “V” harfleri ne anlama geliyor? 'Z' ve “V” harfleri nelerin simgesidir ne anlama gelir? İşte, detaylar…

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01 Mar 2022 - 12:14 - Yaşam

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