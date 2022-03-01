Deniz Çakır Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Ekonomist Bilgehan Baykal İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!
Yeni bir aşka yelken açmış olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi ile yakalandı. Objektiflere bir beyefendi ile takılan Deniz Çakır, magazin muhabirlerine verdiği cevap ile de herkesi şaşırttı. Sizde Deniz Çakır ile ilgili son detayları öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...
Yeni bir aşka yelken açmış olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi ile yakalandı. Objektiflere bir beyefendi ile takılan Deniz Çakır, magazin muhabirlerine verdiği cevap ile de herkesi şaşırttı. Bunun üzerine mercek altına alınan Deniz Çakır’ın yaşıysa görenlere, o cevaptan daha şaşırtıcı geldi! Peki, Deniz Çakır kaç yaşında? Deniz Çakır kimdir, aslen nereli? Deniz Çakır sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 13:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.