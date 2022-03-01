- 01 Mar 2022 - 13:08 G: 01 Mar 2022 - 13:13

Deniz Çakır Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Ekonomist Bilgehan Baykal İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!

Yeni bir aşka yelken açmış olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi ile yakalandı. Objektiflere bir beyefendi ile takılan Deniz Çakır, magazin muhabirlerine verdiği cevap ile de herkesi şaşırttı. Sizde Deniz Çakır ile ilgili son detayları öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...

Yeni bir aşka yelken açmış olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi ile yakalandı. Objektiflere bir beyefendi ile takılan Deniz Çakır, magazin muhabirlerine verdiği cevap ile de herkesi şaşırttı. Bunun üzerine mercek altına alınan Deniz Çakır’ın yaşıysa görenlere, o cevaptan daha şaşırtıcı geldi! Peki, Deniz Çakır kaç yaşında? Deniz Çakır kimdir, aslen nereli? Deniz Çakır sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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01 Mar 2022 - 13:08 - Magazin

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