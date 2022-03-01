Survivor Batuhan’dan Şok Yumruklu Kavga! Artık Kafayı Yiyecek; Acun Ilıcalı’yı Bile Tanımadı, Kralını Ezdi Geçti! Acun Medya’nın Gözleri Önünde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşayan Survivor yarışmasında parkurlar, kavgalar ve yarışmacılar heyecanı artırıyordu. Survivor yarışmasına üst üste iki kez katılan Batuhan Karacakaya ise resmen kafayı yedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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