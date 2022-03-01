Survivor Batuhan’dan Şok Yumruklu Kavga! Artık Kafayı Yiyecek; Acun Ilıcalı’yı Bile Tanımadı, Kralını Ezdi Geçti! Acun Medya’nın Gözleri Önünde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavgalar bitmek nedir bilmiyor. Batuhan Karacakaya’nın yumruklu kavgaya gittiği gündeme gelirken; artık kafayı yiyeceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yı bile tanımayan Batuhan Karacakaya, Acun Medya’nın gözleri önünde öyle bir kavga yaşadı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşayan Survivor yarışmasında parkurlar, kavgalar ve yarışmacılar heyecanı artırıyordu. Survivor yarışmasına üst üste iki kez katılan Batuhan Karacakaya ise resmen kafayı yedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.