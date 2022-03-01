Çılgın Sedat'ın Eşi Özlem Kapurtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sedat Kapurtu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!

Şarkıcı, oyuncu ve futbolcu olarak tanınmış isimlerden biri olan Sedat Kapurtu, namı değer Çılgın Sedat, şimdilerde zor günler yaşamaya başladı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünya evine giren Çılgın Sedat, bu evliliğinden dünyaya gelen Siraç isimli oğlunun sağlık sorunları nedeniyle sıkıntı günler yaşar oldu. Oğullarının sağlığı ile ilgili açıklamalar yapan Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu, şimdilerde magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında çıktı? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Çılgın Sedat, Özlem Kapurtu ne zaman evlendi? İşte, detaylar…

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