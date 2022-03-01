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01 Mar 2022 - 13:36

Musa Eroğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Öğrencisi Güler Duman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!

Yeni bir türküsü ile dinleyicisinin hasretine bir son veren Musa Eroğlu, yeni şarkısını tanıttı. O şarkı şimdiden çok sayıda müzikseverin gündeminde olurken; Musa Eroğlu’nun da özel yaşamı hemen müzikseverlerin ilgi alanı arasına girdi. Sizde Musa Eroğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...