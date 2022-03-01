Songül Karlı’nın Estetiksiz Halleri Hande Erçel’i Araya Kattı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Sosyal Medya Sallandı! “Bu Kim Ya?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’nın estetiksiz halleriyle şok etti! Birçok kişi ise Songül Karlı’nın estetiksiz hallerini Hande Erçel’e benzetti. Görselleriyle ağızları açık bırakan Songül Karlı, sosyal medyayı da salladı! İşte milyonlara “Bu kim be” yorumlarını yaptıran Songül Karlı’nın eski hali…
STAR TV’nin en sevilen programlarından biri olan İbo Show’a konuk olarak katılan Songül Karlı, şarkılar söylemiş ve çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Sadece sözleri değil, elbisesi de çok konuşulan Songül Karlı’nın estetik halleriyse dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.