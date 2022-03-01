Songül Karlı’nın Estetiksiz Halleri Hande Erçel’i Araya Kattı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Sosyal Medya Sallandı! “Bu Kim Ya?”

STAR TV’nin en sevilen programlarından biri olan İbo Show’a konuk olarak katılan Songül Karlı, şarkılar söylemiş ve çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Sadece sözleri değil, elbisesi de çok konuşulan Songül Karlı’nın estetik halleriyse dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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