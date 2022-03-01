- 01 Mar 2022 - 13:57 G: 01 Mar 2022 - 14:07

Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı Resmen “Çık Git” Dedi! Yerden Yere Vurdu; Mosmor Etti! Herkesin İçerisinde Rezil Rüsva Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı, resmen Nisa Bölükbaşı’na “Çık git” dedi! Acun Ilıcalı, dayanamayarak; öyle şeyler dedi ki, birçok kişi bu duruma “Rezil etti” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut arasında kıyamet kopmuştu. Parkur alanında birbirlerine giren iki isim durum konseye taşınınca farklı yorumlarda bulunmuştu. Tam o anlarda ise Acun Ilıcalı devreye girdi ve resmen skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Mar 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

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