Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı Resmen Güle Güle Dedi! Lafları Can Acıttı! Herkesin İçerisinde Rezil Rüsva Etti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı, resmen Nisa Bölükbaşı’na “Çık git” dedi! Acun Ilıcalı, dayanamayarak; öyle şeyler dedi ki, birçok kişi bu duruma “Rezil etti” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut arasında kıyamet kopmuştu. Parkur alanında birbirlerine giren iki isim durum konseye taşınınca farklı yorumlarda bulunmuştu. Tam o anlarda ise Acun Ilıcalı devreye girdi ve resmen skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.