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01 Mar 2022 - 21:20

Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı Resmen Güle Güle Dedi! Lafları Can Acıttı! Herkesin İçerisinde Rezil Rüsva Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı, resmen Nisa Bölükbaşı’na “Çık git” dedi! Acun Ilıcalı, dayanamayarak; öyle şeyler dedi ki, birçok kişi bu duruma “Rezil etti” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…