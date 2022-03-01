En Patavatsız Burçlar Hangisidir? İşte İlişkilerde Düşünmeden Ve Saygısızca Konuşan O Burçlar…
Her burcun insanı, sevgilisini pamuklara sarıp, sarmalamıyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine sevgililerine genellikle zehir saçan bir dille konuşuyor. Sizde konuşması ile herkesi kıran ve en patavatsız burçlar olarak tanımlanan o kişilerin detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Her burcun insanı, sevgilisini pamuklara sarıp, sarmalamıyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine sevgililerine genellikle zehir saçan bir dille konuşuyor. Son derece patavatsız olan bu burçlar, ilişkilerinde de saygısızca konuşabiliyor! Peki, en patavatsız burçlar hangisidir? İşte ilişkilerde düşünmeden ve saygısızca konuşan o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Mar 2022 - 14:08 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.