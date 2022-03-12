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12 Mar 2022 - 12:23

En Patavatsız ve Saygısız Burçlar Hangisidir? İşte Gittiği Her Yerde Kendini Rezil Eden O Burçlar…

Her burcun insanı, sevgilisini pamuklara sarıp, sarmalamıyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine sevgililerine genellikle zehir saçan bir dille konuşuyor. Sizde konuşması ile herkesi kıran ve en patavatsız burçlar olarak tanımlanan o kişilerin detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...