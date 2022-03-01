- 01 Mar 2022 - 15:25 G: 01 Mar 2022 - 15:29

Masterchef Pelin Minicik Eteğini Öyle Bir Şekilde Kapattı Ki… Danilo Zanna’yla Aşk Yaşamasına “Evet Aşk Var” Demişti, Ortalığı Yaktı Yıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve güzelliğiyle milyonları etkileyen Pelin Zaman, mini elbiseli paylaşımını öyle bir kapattı ki, yürekler hopladı! Yarışma içerisinde sık sık adı Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, yarışma sonrasında “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuş; çok geçmeden Gökhan Akar’la olan ilişkisini de noktalamıştı. Şimdi ise Pelin Zaman, ortalığı yakıp yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’e kabin memuru olarak katılan Pelin Zaman, eline güvendiğini ve başarılı olduğunu kanıtlamıştı. Profesyonel mutfaklarda çalışmamasına rağmen yarışmanın yarısına kadar gelen Pelin Zaman, gündeme minicik elbisesiyle düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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01 Mar 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

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