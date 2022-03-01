Yasak Elma Dizisine Yeni Kan! Kumru’nun Başı Beladan Kurtulmayacak; Yer Yerinden Oynayacak! Gümbür Gümbür…
Yasak Elma dizisi, bu kez Şebnem Dönmez ile anlaştı. Ekranların güçlü isimlerinden biri olan Şebnem Dönmez’in diziye ne zaman ya da hangi karakter ile dahil olacağı da nihayet ortaya çıktı. İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili merak edilen son gelişmeler...
FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, her geçen gün seyircisine daha büyük sürprizler yapar hale geldi. Şu sıralar oyuncu kadrosunu hala genişletmeye devam eden Yasak Elma dizisi, bu kez Şebnem Dönmez ile anlaştı. Ekranların güçlü isimlerinden biri olan Şebnem Dönmez’in diziye ne zaman ya da hangi karakter ile dahil olacağı da nihayet ortaya çıktı! Peki, Yasak Elma dizisine dahil olan yeni oyuncu, karakter kim? Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinde kimi canlandıracak, hangi karakter? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 15:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.