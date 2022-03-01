Survivor Barış, Eski Sevgilisini Yerden Yere Vurdu! “Çocuk Gibi, Rol Yapıyor!” Artık Geriye Dönülür Bir Yanı Yok! Görenler Deliriyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar karıştı! Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı yerden yere vurdu! “Çocuk gibi davranıyor, rol yapıyor” yorumunda bulundu! Artık geriye dönülür bir yanı kalmazken; seyircilerde büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa – Berkay tartışması hakkında Acun Ilıcalı bile tepkisini göstermişti. Nisa Bölükbaşı’nın tepkileri şok ederken; Barış Murat Yağcı ise bir zamanlar aşık olduğu Nisa Bölükbaşı hakkında skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.