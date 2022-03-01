Survivor Barış, Eski Sevgilisini Yerden Yere Vurdu! “Çocuk Gibi, Rol Yapıyor!” Artık Geriye Dönülür Bir Yanı Yok! Görenler Deliriyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa – Berkay tartışması hakkında Acun Ilıcalı bile tepkisini göstermişti. Nisa Bölükbaşı’nın tepkileri şok ederken; Barış Murat Yağcı ise bir zamanlar aşık olduğu Nisa Bölükbaşı hakkında skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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