Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Şok Gelişme! İlan-ı Aşk Etti, Aşkını Bağıra Bağıra Haykırdı! Neler Oldu Neler…

Şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk dolu paylaşımları, artar hale geldi. Sevgilisi Demet Özdemir’in doğum gününde çekilen bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, o fotoğrafın altına yazdığı sözler ile herkesin kalbini adeta eritti. O sözlere kayıtsız kalamayan Demet Özdemir ise, sevgilisine o sözler ile seslendi! Peki; Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne paylaştı? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

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