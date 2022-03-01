Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Şok Gelişme! İlan-ı Aşk Etti, Aşkını Bağıra Bağıra Haykırdı! Neler Oldu Neler…
Şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk dolu paylaşımları, artar hale geldi. Sevgilisi Demet Özdemir’in doğum gününde çekilen bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, o fotoğrafın altına yazdığı sözler ile herkesin kalbini adeta eritti. İşte sevilen ikili ile ilgili merak edilen detaylar...
Şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşk dolu paylaşımları, artar hale geldi. Sevgilisi Demet Özdemir’in doğum gününde çekilen bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, o fotoğrafın altına yazdığı sözler ile herkesin kalbini adeta eritti. O sözlere kayıtsız kalamayan Demet Özdemir ise, sevgilisine o sözler ile seslendi! Peki; Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne paylaştı? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 15:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.