Survivor Mert Öcal’ın Sevgilisi Makbule Açıldı Saçıldı! Olaylardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı; Nefesleri Kesti! Görenler Tıkanıyor…
Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşandığı iddia edilen Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Mert Öcal’ın yarışmaya katıldığı esnasındaki sevgilisi olan Makbule Şakalakoğlu’nu bir süredir sessizliğe gömmüştü. Sessizliğini bozan Makbule Şakalakoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşandığı iddia edilen Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Mert Öcal’ın yarışmaya katıldığı esnasındaki sevgilisi olan Makbule Şakalakoğlu’nu bir süredir sessizliğe gömmüştü. Sessizliğini bozan Makbule Şakalakoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile gündemle bomba gibi düştü! Peki, Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu o paylaşım ile kime gönderme yaptı? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.