Survivor Mert Öcal’ın Sevgilisi Makbule Nispet Yaptı! Aldatma Sonrası İlk Kez Paylaşım Yaptı; Nefesleri Kesti! Görenler Tıkanıyor…

Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşandığı iddia edilen Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı, Mert Öcal’ın yarışmaya katıldığı esnasındaki sevgilisi olan Makbule Şakalakoğlu’nu bir süredir sessizliğe gömmüştü. Sessizliğini bozan Makbule Şakalakoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile gündemle bomba gibi düştü! Peki, Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu o paylaşım ile kime gönderme yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...