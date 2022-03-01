Songül Karlı Cesaretini Kanıtladı; Görenler Yandı Tutuştu! Tam Arasını Açtı, Alev Alev Yaktı! Gören 48 Demiyor…

Sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozları ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, bir paylaşım ile daha sosyal medyanın altına üstüne getirdi. Cesareti ile herkesi şoke eden Songül Karlı, giydiği o elbise ile çıtayı adeta arşa çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarını adeta büyüleyen Songül Karlı’nı o fotoğrafını görenler ise, ünlü türkücünün yaşına asla inanamadı! Peki, Songül Karlı ne giydi? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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