Songül Karlı Cesaretini Kanıtladı; Görenler Yandı Tutuştu! Tam Arasını Açtı, Alev Alev Yaktı! Gören 48 Demiyor…
Sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozları ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, bir paylaşım ile daha sosyal medyanın altına üstüne getirdi. Cesareti ile herkesi şoke eden Songül Karlı ve son dekolteli pozları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozları ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, bir paylaşım ile daha sosyal medyanın altına üstüne getirdi. Cesareti ile herkesi şoke eden Songül Karlı, giydiği o elbise ile çıtayı adeta arşa çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarını adeta büyüleyen Songül Karlı’nı o fotoğrafını görenler ise, ünlü türkücünün yaşına asla inanamadı! Peki, Songül Karlı ne giydi? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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01 Mar 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.