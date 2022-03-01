Hangi Burç Üç Gün İçinde Başına Gelen Felaketle Yıkılacak? İşte Yakında Kalbine Kurşun Girecek Burçlar…
Şu sıralar işleri yoluna sokmak için çabalayıp duran bu listedeki burçların üç gün içerisinde başına geleceklerini duysaydınız, onları görür görmez yolunu değiştirirdiniz! Sizde üç gün içinde başına büyük bir felaket gelip yıkılacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Şu sıralar işleri yoluna sokmak için çabalayıp duran bu listedeki burçların üç gün içerisinde başına geleceklerini duysaydınız, onları görür görmez yolunu değiştirirdiniz! Öte yandan oldukça kötü bir döneme giren bu burçlar sahip olan insanların özellikle önümüzdeki üç günü sabırla atlatması gerekiyor. Peki, hangi burç üç gün içinde başına gelen felaketle yıkılacak? İşte yakında kalbine kurşun girecek burçlar…
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01 Mar 2022 - 16:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.