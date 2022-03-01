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01 Mar 2022 - 16:21

Hande Erçel Gömleğinin Düğmelerini Açtı; Braletiyle... Her Bir Yeri Belli Oldu, Nefes Nefese Bıraktı! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine güzelliğini kanıtladı. Arabasının içerisinden poz veren Hande Erçel’in gömleğinin düğmelerini açarak; braletini göstermesi de gözlerden kaçmadı! Her bir yeri belli olan başarıl isim, hayranlarını nefes nefese bıraktı! Birçok kişiyse “Kerem Bürsin ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…