Hande Erçel Gömleğinin Düğmelerini Açtı; Braletiyle... Her Bir Yeri Belli Oldu, Nefes Nefese Bıraktı! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine güzelliğini kanıtladı. Arabasının içerisinden poz veren Hande Erçel’in gömleğinin düğmelerini açarak; braletini göstermesi de gözlerden kaçmadı! Her bir yeri belli olan başarıl isim, hayranlarını nefes nefese bıraktı! Birçok kişiyse “Kerem Bürsin ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, dizide Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin’le ilk sezon sonunda sevgili olmuştu. İkili baş başa Maldivler tatiline gitmiş ve dönüşte ise el ele görüntülenmişti. İkilinin sevgili olması günlerce konuşulurken; kısa bir süre ayrılmaları ise sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise Hande Erçel, ayrılık acısını bir kenara bıraktı ve güzelliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.