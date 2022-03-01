Önümüzdeki günlerde kendileri için son derece yanlış olacak bir insan ile karşılaşması son derece olası olan bu burçların başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Yakın zamanda başının belasını bulacak olan bu burçları bakın neler bekliyor! Peki, hangi burç yakın zamanda birisiyle tanışıp hayattan soğuyacak? İşte başının belasını bulacak burçlar…

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