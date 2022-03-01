01 Mar 2022 - 16:22 Güncelleme: 01 Mar 2022 - 16:28
Hangi Burç Yakın Zamanda Birisiyle Tanışıp Hayattan Soğuyacak? İşte Başının Belasını Bulacak Burçlar…
Önümüzdeki günlerde kendileri için son derece yanlış olacak bir insan ile karşılaşması son derece olası olan bu burçların başı bir türlü beladan kurtulmuyor.
Önümüzdeki günlerde kendileri için son derece yanlış olacak bir insan ile karşılaşması son derece olası olan bu burçların başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Yakın zamanda başının belasını bulacak olan bu burçları bakın neler bekliyor! Peki, hangi burç yakın zamanda birisiyle tanışıp hayattan soğuyacak? İşte başının belasını bulacak burçlar…
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01 Mar 2022 - 16:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.