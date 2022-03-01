Hangi Burç 5 Gün İçinde Hastalık Geçirecek? İşte Yatak Döşek Yatacak Burçlar…
Her burcun insanının sağlık konularına karşı gösterdiği hassasiyet bir olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hassas vücut sağlıkları nedeniyle sürekli olarak yatak döşek hasta olacak kadar hastalanıyor.
Her burcun insanının sağlık konularına karşı gösterdiği hassasiyet bir olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hassas vücut sağlıkları nedeniyle sürekli olarak yatak döşek hasta olacak kadar hastalanıyor. Öte yandan bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanların 5 gün içerisinde hasta olması da oldukça olası görünüyor! Peki, hangi burç 5 gün içinde hastalık geçirecek? İşte yatak döşek yatacak burçlar…
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01 Mar 2022 - 16:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.