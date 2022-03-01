Son günlerini hata üzerine hata yaprak geçiren bu burçlar, önümüzdeki günlerde de hata yapacağa benziyor. Özellikle önümüzdeki dört güne dikkat etmesi gereken bu burçların hayatını zindana çevirecek olan o hata, kapılarına kadar dayanmış bulunuyor! Peki, hangi burç 4 gün sonra büyük bir hataya düşecek? İşte hayatını 4 gün sonra zindan edecek burçlar...