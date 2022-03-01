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01 Mar 2022 - 17:24

Hadise’den Puantiyeli Çorabıyla Fizik Şov! İncecik Belini Kanıtladı; İğne İpliğe Döndü! “Enişte Bey Nerede?” Zarafet, Güzellik, Yangın…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Puantiyeli bir çorap giyerek fizik şov yapan Hadise, incecik belini de göstermiş oldu. Yakın zamanda gelinlik giyeceği konuşulan Hadise’nin iğne ipliğe döndüğü de görüldü. Birçok hayranı ise “Enişte bey nerede” yorumlarında bulundu! Zarafet, güzellik, yangın…