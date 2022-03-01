Hadise’den Puantiyeli Çorabıyla Fizik Şov! İncecik Belini Kanıtladı; İğne İpliğe Döndü! “Enişte Bey Nerede?” Zarafet, Güzellik, Yangın…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Puantiyeli bir çorap giyerek fizik şov yapan Hadise, incecik belini de göstermiş oldu. Yakın zamanda gelinlik giyeceği konuşulan Hadise’nin iğne ipliğe döndüğü de görüldü. Birçok hayranı ise “Enişte bey nerede” yorumlarında bulundu! Zarafet, güzellik, yangın…
Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak güzel haberi duyurmuştu. “Hikayemiz asıl şimdi başlıyor” yorumunda bulunan Hadise’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı. Mehmet Dinçerler’le mutlu bir ilişki yaşadığı bilinen Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam etti. Şimdi ise Hadise, zarafetini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.