Survivor Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Kavgaya, Kaosa, Gürültüye Hazır Olun! Değil Acun Medya, Acun Ilıcalı Bile Engel Olamayacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da oyunu kazanan takım ifşa edildi! Bununla birlikte kavgaya, kaosa, gürültünün yaşanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olaylardan hemen sonra değil Acun Medya’nın, Acun Ilıcalı’nın bile önüne geçemeyeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Ünlüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı iki ismi sürgün adasına gönderirmiş, bu isimler ise Gökhan Keser ve Yasin Obuz olmuştu. Bununla birlikte eleme adayları olan isimler ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım olmuştu. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde oyunu kazanan takım hangisi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.