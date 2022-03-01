Survivor Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Kavgaya, Kaosa, Gürültüye Hazır Olun! Değil Acun Medya, Acun Ilıcalı Bile Engel Olamayacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Ünlüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı iki ismi sürgün adasına gönderirmiş, bu isimler ise Gökhan Keser ve Yasin Obuz olmuştu. Bununla birlikte eleme adayları olan isimler ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım olmuştu. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde oyunu kazanan takım hangisi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

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