- 02 Mar 2022 - 10:40 G: 02 Mar 2022 - 10:47

Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!

Vatandaşı zorlayan konuların başında marketlerde yer alan ürünlerin fiyatları oluyor! Neredeyse tüm marketlerdeki fiyatlar vatandaşın cebinden varını yoğunu alırken; Migros Market ise zam falan dinlemediğini resmen duyurdu! Litre litre Ayçiçek yağları rakip marketlerde 100 liranın üstünde satılırken; Migros Market ise sadece 88 liraya satışa çıkardığını duyurdu! Bunun yanında temel gıda ürünlerinden olan un, şeker ve yumurta gibi ürünler de indirim yapan Migros şok etti!

Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV oranı, %1’lik orana düşmüştü.  Bunun üzerine temel gıda ürünlerinde %7’lik bir indirim söz konusu olmuştu. Önceden fiyatı yükselten daha sonra düşüren marketler ise görevliler ve kurumlar tarafından denetime alınmış ve cezai işlemle karşı karşıya kalmışlardı. Şimdi ise Migros, raflara dizdiği ürünleri yok pahasına satmaya başladığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Mar 2022 - 10:40 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız… mask
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak… mask
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL... mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! mask
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor!
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ… mask
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor! mask
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava” mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava”
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık” mask
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Migros MarketAyçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat, Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor! mask
Migros MarketAyçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat, Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!
Survivor’da Aşk Skandalı Mide Bulandırdı! Mert Öcal’ın Yaptığı Hamle Hayattan Soğuttu; Tiksindirdi! “Yazıklar Olsun, Hep Şov” Neler Oluyor? mask
Survivor’da Aşk Skandalı Mide Bulandırdı! Mert Öcal’ın Yaptığı Hamle Hayattan Soğuttu; Tiksindirdi! “Yazıklar Olsun, Hep Şov” Neler Oluyor?
Çaya limon katılırsa ne olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz… mask
Çaya limon katılırsa ne olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz…
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Mart 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Mart 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca Devreye Girdi; Bu Zamana Kadar Sessiz Kalmıştı… “Sonunda Be” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca Devreye Girdi; Bu Zamana Kadar Sessiz Kalmıştı… “Sonunda Be”
Evlilik Hakkında Her Şey'in Güzeli Azra'dan Sınır Tanımaz Cesur Pozlar! Küvette Paylaştı, Ortalık Karıştı! Yeni Evlenmişti! mask
Evlilik Hakkında Her Şey'in Güzeli Azra'dan Sınır Tanımaz Cesur Pozlar! Küvette Paylaştı, Ortalık Karıştı! Yeni Evlenmişti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status