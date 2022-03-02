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02 Mar 2022 - 10:40

Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!

Vatandaşı zorlayan konuların başında marketlerde yer alan ürünlerin fiyatları oluyor! Neredeyse tüm marketlerdeki fiyatlar vatandaşın cebinden varını yoğunu alırken; Migros Market ise zam falan dinlemediğini resmen duyurdu! Litre litre Ayçiçek yağları rakip marketlerde 100 liranın üstünde satılırken; Migros Market ise sadece 88 liraya satışa çıkardığını duyurdu! Bunun yanında temel gıda ürünlerinden olan un, şeker ve yumurta gibi ürünler de indirim yapan Migros şok etti!