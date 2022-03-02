Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!
Vatandaşı zorlayan konuların başında marketlerde yer alan ürünlerin fiyatları oluyor! Neredeyse tüm marketlerdeki fiyatlar vatandaşın cebinden varını yoğunu alırken; Migros Market ise zam falan dinlemediğini resmen duyurdu! Litre litre Ayçiçek yağları rakip marketlerde 100 liranın üstünde satılırken; Migros Market ise sadece 88 liraya satışa çıkardığını duyurdu! Bunun yanında temel gıda ürünlerinden olan un, şeker ve yumurta gibi ürünler de indirim yapan Migros şok etti!
Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV oranı, %1’lik orana düşmüştü. Bunun üzerine temel gıda ürünlerinde %7’lik bir indirim söz konusu olmuştu. Önceden fiyatı yükselten daha sonra düşüren marketler ise görevliler ve kurumlar tarafından denetime alınmış ve cezai işlemle karşı karşıya kalmışlardı. Şimdi ise Migros, raflara dizdiği ürünleri yok pahasına satmaya başladığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.