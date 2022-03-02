- 02 Mar 2022 - 10:22

Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Mart 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Elektrik kesintilerinin altında güne başlayan Ankara’daki vatandaşlar, 2 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, 2 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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02 Mar 2022 - 10:22 - Yaşam

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