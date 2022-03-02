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02 Mar 2022 - 10:38

Survivor’da Aşk Skandalı Mide Bulandırdı! Mert Öcal’ın Yaptığı Hamle Hayattan Soğuttu; Tiksindirdi! “Yazıklar Olsun, Hep Şov” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalı midelerin bulanmasına neden oldı! Mert Öcal’ın yaptığı hamle milyonların hayattan soğumasına neden oldu! Birçok kişi ise “Tiksindik be! Hep şov” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…