Survivor’da Aşk Skandalı Mide Bulandırdı! Mert Öcal’ın Yaptığı Hamle Hayattan Soğuttu; Tiksindirdi! “Yazıklar Olsun, Hep Şov” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalı midelerin bulanmasına neden oldı! Mert Öcal’ın yaptığı hamle milyonların hayattan soğumasına neden oldu! Birçok kişi ise “Tiksindik be! Hep şov” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Mert Öcal’ın Sude Burcu’yu Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aldattığı iddia edilmişti. Şimdi ise büyük şok son bölümde yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.