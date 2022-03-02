Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavgalar artarak devam ediyor. Yumruk yumruğa kavganın yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; iki ismin birbirine girdiği ve Acun Medya’nın bu isimleri zor ayırdığı gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişken’in son noktasına geldiği görülürken; ipleri koparan bir olay resmen yaşandı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler takımı oyunu kazanırken; Gönüllüler takımıysa birbirine girdiler! O anın kavga görüntüleri ise ekranlara taşındı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.