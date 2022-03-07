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07 Mar 2022 - 22:09

Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Kamera Arkasında Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavgalar artarak devam ediyor. Yumruk yumruğa kavganın yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; iki ismin birbirine girdiği ve Acun Medya’nın bu isimleri zor ayırdığı gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişken’in son noktasına geldiği görülürken; ipleri koparan bir olay resmen yaşandı!