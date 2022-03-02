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02 Mar 2022 - 11:58

Ebru Gündeş’in Olaylı Şekilde Boşandığı Reza Zarrab Hakkında Titreten Gerçek! Eski Eşinin Cinsel Yönelimi İlk Kez Açıklandı! Meğer Cezaevinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab’la şok içerisinde bıraktı. Milyonlar bu gerçekler karşısında büyük bir şok yaşadı! Eski eşinin cinsel yönelimi ilk kez ortaya çıkarken; cezaevinde yaşadığı olay şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…