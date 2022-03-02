02 Mar 2022 - 11:58 Güncelleme: 02 Mar 2022 - 12:10
Ebru Gündeş’in Olaylı Şekilde Boşandığı Reza Zarrab Hakkında Titreten Gerçek! Eski Eşinin Cinsel Yönelimi İlk Kez Açıklandı! Meğer Cezaevinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab’la şok içerisinde bıraktı. Milyonlar bu gerçekler karşısında büyük bir şok yaşadı! Eski eşinin cinsel yönelimi ilk kez ortaya çıkarken; cezaevinde yaşadığı olay şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, ihanet ve aldatma olaylarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise’yle anılan Reza Zarrab’ın cezaevindeki cinsel yönelimi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.