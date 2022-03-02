02 Mar 2022 - 12:53 Güncelleme: 02 Mar 2022 - 13:04
Survivor Mert Batuhan’ı Yerden Yere Vurdu! Öyle Şeyler Söyledi Ki, Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal, Batuhan Karacakaya’yı yerden yere vurdu! Öyle şeyler dedi ki, milyonlar Batuhan’ın mosmor olduğuna dair yorumlarda bulundu. Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları ise “Acun kıs kıs gülmüştür” yorumunda bulundu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ok atarak sayı kazanmayı amaçlayan yarışmacılar, ellerinden geleni yapmışlardı. Tam o anlarda sadece 3 dakikada büyük kavga koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.