- 02 Mar 2022 - 12:53 G: 02 Mar 2022 - 13:04

Survivor Mert Batuhan’ı Yerden Yere Vurdu! Öyle Şeyler Söyledi Ki, Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal, Batuhan Karacakaya’yı yerden yere vurdu! Öyle şeyler dedi ki, milyonlar Batuhan’ın mosmor olduğuna dair yorumlarda bulundu. Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları ise “Acun kıs kıs gülmüştür” yorumunda bulundu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ok atarak sayı kazanmayı amaçlayan yarışmacılar, ellerinden geleni yapmışlardı. Tam o anlarda sadece 3 dakikada büyük kavga koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Mar 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

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