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02 Mar 2022 - 12:53

Survivor Mert Batuhan’ı Yerden Yere Vurdu! Öyle Şeyler Söyledi Ki, Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal, Batuhan Karacakaya’yı yerden yere vurdu! Öyle şeyler dedi ki, milyonlar Batuhan’ın mosmor olduğuna dair yorumlarda bulundu. Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları ise “Acun kıs kıs gülmüştür” yorumunda bulundu!