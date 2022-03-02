- 02 Mar 2022 - 12:59 G: 02 Mar 2022 - 13:23

Ankara’yla İlgili O Gerçeği Duyanların Ağızları Açık Kalıyor! “Yok Artık” Meğer Ankara, Ankara Değilmiş! Herkes Bunu Sorup Araştırıyor…

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, geçmişte birbirinden farklı isimler ile anılıyordu. Şimdilerin popüler oyun uygulaması olan “Codycross” ise, Ankara’nın eski isimlerini sorması nedeniyle bu konuyu vatandaşların gündemine taşımaya başladı. Sizde Ankara ile ilgili bilinmeyen detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, geçmişte birbirinden farklı isimler ile anılıyordu. Şimdilerin popüler oyun uygulaması olan “Codycross” ise, Ankara’nın eski isimlerini sorması nedeniyle bu konuyu vatandaşların gündemine taşımaya başladı. Öte yandan Ankara’nın eski isimlerinin anlamlarını görenler de bir hayli şaşırdı! Peki, Ankara'nın eski adı Codycross ne? Ankara’nın eski isimleri neler? Ankara’nın eski isimleri nereden geliyor? İşte, detaylar…

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02 Mar 2022 - 12:59 - Kültür - Sanat

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