Ankara’yla İlgili O Gerçeği Duyanların Ağızları Açık Kalıyor! “Yok Artık” Meğer Ankara, Ankara Değilmiş! Herkes Bunu Sorup Araştırıyor…
Türkiye’nin başkenti olan Ankara, geçmişte birbirinden farklı isimler ile anılıyordu. Şimdilerin popüler oyun uygulaması olan “Codycross” ise, Ankara’nın eski isimlerini sorması nedeniyle bu konuyu vatandaşların gündemine taşımaya başladı. Sizde Ankara ile ilgili bilinmeyen detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin başkenti olan Ankara, geçmişte birbirinden farklı isimler ile anılıyordu. Şimdilerin popüler oyun uygulaması olan “Codycross” ise, Ankara’nın eski isimlerini sorması nedeniyle bu konuyu vatandaşların gündemine taşımaya başladı. Öte yandan Ankara’nın eski isimlerinin anlamlarını görenler de bir hayli şaşırdı! Peki, Ankara'nın eski adı Codycross ne? Ankara’nın eski isimleri neler? Ankara’nın eski isimleri nereden geliyor? İşte, detaylar…
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02 Mar 2022 - 12:59 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.