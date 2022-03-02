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02 Mar 2022 - 12:59

Ankara’yla İlgili O Gerçeği Duyanların Ağızları Açık Kalıyor! “Yok Artık” Meğer Ankara, Ankara Değilmiş! Herkes Bunu Sorup Araştırıyor…

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, geçmişte birbirinden farklı isimler ile anılıyordu. Şimdilerin popüler oyun uygulaması olan “Codycross” ise, Ankara’nın eski isimlerini sorması nedeniyle bu konuyu vatandaşların gündemine taşımaya başladı. Sizde Ankara ile ilgili bilinmeyen detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...