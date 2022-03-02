- 02 Mar 2022 - 21:46

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! Minicik Kazağı, Beyaz Pantolonuyla Nefesleri Kesti!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, fizik şov yaptı! Minicik kazağı ve bembeyaz pantolonuyla nefesleri kesen Biran Damla Yılmaz, 90 – 60 – 90 olduğunu kanıtladı! Birçok kişiyse “Aman Allah” yorumlarında bulunarak; tam not verdiklerini dile getirdi! İşte Biran Damla Yılmaz’dan gelen nefes kesici pozlar…

Yasak Elma dizisinin başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerle paylaşan Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Her paylaşımı büyük olay yaratan Yasak Elma oyuncusu Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Minicik bir kazak ve beyaz bir pantolon giyen Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle ateş etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Mar 2022 - 21:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Mert Batuhan’ı Ok Gibi Sözlerle Vurdu! Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde… mask
Survivor Mert Batuhan’ı Ok Gibi Sözlerle Vurdu! Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde…
Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Seyirci Depremi Kalbinde Hissetti! Meğer Sadakatsiz Dizisi… mask
Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Seyirci Depremi Kalbinde Hissetti! Meğer Sadakatsiz Dizisi…
Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Edildi! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor? mask
Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Edildi! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Açıldı Saçıldı! Hem Mini Şortu, Hem Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak” mask
Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Açıldı Saçıldı! Hem Mini Şortu, Hem Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak”
Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor? mask
Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor?
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor! mask
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor!
Ajda Pekkan Filtreye Takıldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık” mask
Ajda Pekkan Filtreye Takıldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık”
Deniz Seki Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Bu Ne Böyle?” Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki… mask
Deniz Seki Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Bu Ne Böyle?” Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki…
Ebru Gündeş’i Tanıyan Erkeklerin Hayatı Değişiyor! Seyhan Soylu Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Savaşta Söylenmez! Sosyal Medya Yıkılıyor! Meğer… mask
Ebru Gündeş’i Tanıyan Erkeklerin Hayatı Değişiyor! Seyhan Soylu Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Savaşta Söylenmez! Sosyal Medya Yıkılıyor! Meğer…
Aleyna Tilki’den Parmak Arası Pozu! Minicik Eteğini Giyip Takipçilerine Öyle Bir El Hareketi Yaptı Ki… mask
Aleyna Tilki’den Parmak Arası Pozu! Minicik Eteğini Giyip Takipçilerine Öyle Bir El Hareketi Yaptı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Mert Batuhan’ı Ok Gibi Sözlerle Vurdu! Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde… mask
Survivor Mert Batuhan’ı Ok Gibi Sözlerle Vurdu! Batuhan Mosmor Kesildi! “Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmüştür!” Sadece 3 Dakika İçerisinde…
Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Seyirci Depremi Kalbinde Hissetti! Meğer Sadakatsiz Dizisi… mask
Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Seyirci Depremi Kalbinde Hissetti! Meğer Sadakatsiz Dizisi…
Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Edildi! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor? mask
Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Edildi! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Açıldı Saçıldı! Hem Mini Şortu, Hem Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak” mask
Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Açıldı Saçıldı! Hem Mini Şortu, Hem Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak”
Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor? mask
Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor?
Hangi Burç 1 Hafta Sonra Dertlerden Dert Beğenecek? İşte Belaya Bulaşacak Burçlar… mask
Hangi Burç 1 Hafta Sonra Dertlerden Dert Beğenecek? İşte Belaya Bulaşacak Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status