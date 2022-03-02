Yasak Elma Dizisinin Kumru’su 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! Minicik Kazağı, Beyaz Pantolonuyla Nefesleri Kesti!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, fizik şov yaptı! Minicik kazağı ve bembeyaz pantolonuyla nefesleri kesen Biran Damla Yılmaz, 90 – 60 – 90 olduğunu kanıtladı! Birçok kişiyse “Aman Allah” yorumlarında bulunarak; tam not verdiklerini dile getirdi! İşte Biran Damla Yılmaz’dan gelen nefes kesici pozlar…
Yasak Elma dizisinin başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerle paylaşan Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Her paylaşımı büyük olay yaratan Yasak Elma oyuncusu Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Minicik bir kazak ve beyaz bir pantolon giyen Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle ateş etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.