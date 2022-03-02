Yasak Elma Dizisinin Kumru’su 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! Minicik Kazağı, Beyaz Pantolonuyla Nefesleri Kesti!

Yasak Elma dizisinin başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerle paylaşan Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Her paylaşımı büyük olay yaratan Yasak Elma oyuncusu Biran Damla Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Minicik bir kazak ve beyaz bir pantolon giyen Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle ateş etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!