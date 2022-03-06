İbrahim Tatlıses Kimsenin Bilmediği Kızı Gülşen'i İlk Kez Paylaştı! Gizli Gerçek Şok Etti! Oğlunu Silip Atmıştı; Kızını İlk Kez Göstermişti! Meğer İbrahim Tatlıses’in Kızı…

Geçtiğimiz günlerde çocukları ile ilgili ilginç bir paylaşım yapan ‘İmparator’ lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Gülşen ile ilgili ilk kez konuştu. Yaptığı o paylaşımda tüm çocuklarını saymasına rağmen İbrahim Tatlıses’in o çocuğunun ismine paylaşımda yer vermemesi herkesi adeta şoke etti. Öte yandan İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen ile ilgili söyledikleri de ünlü türkücünün hayranlarını bir hayli endişelendirdi! Peki, İbrahim Tatlıses, kızı Gülşen Tatlıses hakkında ne dedi? İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlıses kimdir? İşte, detaylar…