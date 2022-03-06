İbrahim Tatlıses Kimsenin Bilmediği Kızı Gülşen'i İlk Kez Paylaştı! Gizli Gerçek Şok Etti! Oğlunu Silip Atmıştı; Kızını İlk Kez Göstermişti! Meğer İbrahim Tatlıses’in Kızı…
İbrahim Tatlıses, kızı Gülşen ile ilgili ilk kez konuştu. Yaptığı o paylaşımda tüm çocuklarını saymasına rağmen İbrahim Tatlıses’in o çocuğunun ismine paylaşımda yer vermemesi herkesi adeta şoke etti. İşte kızı Gülşen ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde çocukları ile ilgili ilginç bir paylaşım yapan ‘İmparator’ lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Gülşen ile ilgili ilk kez konuştu. Yaptığı o paylaşımda tüm çocuklarını saymasına rağmen İbrahim Tatlıses’in o çocuğunun ismine paylaşımda yer vermemesi herkesi adeta şoke etti. Öte yandan İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen ile ilgili söyledikleri de ünlü türkücünün hayranlarını bir hayli endişelendirdi! Peki, İbrahim Tatlıses, kızı Gülşen Tatlıses hakkında ne dedi? İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlıses kimdir? İşte, detaylar…
06 Mar 2022 - 12:47 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.