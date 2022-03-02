Bir Zamanlar Çukurova Dizinin Bereketi Kaçtı! Oyuncular Birbirine Girdi, Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Twitter 9 Şiddetinde Sallandı!
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da skandal bir olay yaşandı! Yumruk yumruğa kavganın edildiği gündeme bomba gibi düşerken; başrol oyuncularının birbirine girmesi Twitter’ı ayağa kaldırdı! Dizinin bereketi kaçarken; dizinin tutkulu hayranları ise resmen yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi her Perşembe daha heyecanlı geçiyordu. Uzun yıllardır ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kavgalar ve kaoslar bitmek nedir bilmemişti. Şimdi ise büyük skandal resmen koptu! Şimdide iki büyük başrol oyuncusu…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.