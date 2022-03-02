Bir Zamanlar Çukurova Dizinin Bereketi Kaçtı! Oyuncular Birbirine Girdi, Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Twitter 9 Şiddetinde Sallandı!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi her Perşembe daha heyecanlı geçiyordu. Uzun yıllardır ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kavgalar ve kaoslar bitmek nedir bilmemişti. Şimdi ise büyük skandal resmen koptu! Şimdide iki büyük başrol oyuncusu…

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