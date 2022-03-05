- 05 Mar 2022 - 23:40

Ajda Pekkan Filtreye Mağduru Oldu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık”

Kış aylarında dahi aldığı sahnelere devam eden pop dünyasının ‘Süperstar’ lakaplı ünlü sanatçısı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir mekanda daha sahne aldı. Konser sonrası kameralara poz veren Ajda Pekkan, o poza uygulanan o detay ile sosyal medya kullanıcılarının hedefi halinde geldi. Sizde paylaşımı ile kendini alay konusu eden Ajda Pekkan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Kış aylarında dahi aldığı sahnelere devam eden pop dünyasının ‘Süperstar’ lakaplı ünlü sanatçısı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir mekanda daha sahne aldı. Konser sonrası kameralara poz veren Ajda Pekkan, o poza uygulanan o detay ile sosyal medya kullanıcılarının hedefi halinde geldi. Öte yandan Ajda Pekkan’ın o fotoğraftaki halini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamadı! Peki, Ajda Pekkan’ın hangi fotoğrafı dalga konusu oldu? Ajda Pekkan ne paylaştı, nasıl bir fotoğraf paylaştı? İşte, detaylar…

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05 Mar 2022 - 23:40 - Magazin

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