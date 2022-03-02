Solmaz Çiros Bambaşka Birisi Oldu! Seda Sayan “Kızım” Diyordu, Bu Halini Görse Şok Olur! Dal Gibi Kadındı Ama…
Seda Sayan tarafından sunulan “Evleneceksen Gel” isimli evlendirme programına katılan ve burada girdiği polemikler ile o dönem gündemlerden bir türlü düşmemiş olan Solmaz Çiros, şimdilerde sosyal medyadan takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. İşte Solmaz Çiros ile ilgili son gelişmeler...
Seda Sayan tarafından sunulan “Evleneceksen Gel” isimli evlendirme programına katılan ve burada girdiği polemikler ile o dönem gündemlerden bir türlü düşmemiş olan Solmaz Çiros, şimdilerde sosyal medyadan takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Katıldığı evlilik programının ardından ünlü bir hale gelen Solmaz Çiros, programda yaptığı dans şovlarıyla da bir hayli seviliyordu. O şovlara bir yenisini da ekleyen Solmaz Çiros, geçirdiği değişimleyse herkesi adeta şoke etti! Peki, Seda Sayan’ın sunduğu “Evleneceksen Gel” programındaki Solmaz Çiros şimdi ne yapıyor? Solmaz Çiros’un son hali nasıl? İşte, detaylar…
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02 Mar 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.